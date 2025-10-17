Astsubaylar Günü ne zaman? Astsubaylar Günü önemi nedir, hangi gün kutlanır?

Astsubaylar Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel taşlarından biri olan astsubayların hizmet ve fedakârlıklarının anıldığı özel bir gündür. Hem görevdeki hem de emekli astsubayların bir araya gelerek mesleki dayanışmayı pekiştirdiği bu gün, onların askerî teşkilattaki kritik rollerine dikkat çekmek amacıyla her yıl belirli bir tarihte kutlanmaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Astsubaylar Günü, her yıl 17 Ekim'de kutlanmaktadır. Bu tarih, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve emekli olan astsubayların emek ve fedakârlıklarının onurlandırılması amacıyla seçilmiştir. Dünya Astsubaylar Günü olarak ilk kez 2012 yılında kutlanmaya başlanmış ve o günden beri Türkiye'de ve dünyada astsubaylar için özel bir anlam taşıyan bir gün haline gelmiştir.

ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDİR?

Astsubaylar Günü, astsubayların hizmetleri ve katkılarının takdir edildiği, onların yaşadığı zorlukların ve başarıların hatırlandığı özel bir gündür. Bu gün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan astsubayların değerinin toplumda daha iyi anlaşılması, mesleki sorunlarının gündeme getirilmesi ve dayanışmanın artırılması için önemli bir vesiledir.

İlk kutlama 17 Ekim 2012'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) tarafından organize edilmiştir ve o tarihten itibaren hem Türkiye'de hem de dünya çapında astsubayların anıldığı resmi bir gün olarak kabul görmüştür.

ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Astsubaylar Günü, astsubayların askerlikteki kritik rollerini ve emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanmaktadır. Astsubaylar, TSK'nın organizasyonunda önemli bir konumda yer almakta, askerî disiplin ve teknik bilgiyle kuvvetlerin etkin ve düzenli şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Bu nedenle, onların fedakârlıkları ve mesleki katkıları toplumda daha fazla görünür kılınmak istenmiştir. 17 Ekim tarihi, emekli astsubay Yüksel Binici'nin öncülüğünde, TEMAD'ın 2012 yılındaki toplantısında astsubayların hak ve sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul edilmiştir.

Böylece hem çalışan hem de emekli astsubaylar için bir farkındalık ve kutlama günü oluşturulmuştur.

ASTSUBAY NEDİR?

Astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subaylar ve erler arasında köprü görevi gören, hem teknik hem de idari görevleri üstlenen askerî personeldir. Astsubaylar, uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapar, askeri disiplin ve eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında önemli rol oynar.

Genellikle teknik donanım ve lojistik konularında uzmanlaşırlar ve subayların verdiği emirlerin sahada etkin olarak uygulanmasını sağlarlar.

Astsubaylık, yüksek eğitim, disiplin ve sorumluluk isteyen bir meslek olup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturur. Bu nedenle hem askeri hiyerarşi içinde hem de toplumda saygı gören bir statüye sahiptirler.