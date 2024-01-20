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Astronotlar uzayda nasıl yemek yer? Uzayda ne yenir?

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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu ve vatandaşlar ekrana kilitlendi. Türkiye saati ile 00:49'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gitti. Peki, astronotlar uzayda nasıl yemek yer? Uzayda ne yenir?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın katılacağı Axiom-3 uzay misyonu için heyecan dorukta. Gezeravcı'nın uzayda tüketmesi planlanan yaklaşık 200 yiyecek arasında Türk mutfağından seçenekler de bulunuyor. Peki, astronotlar uzayda nasıl yemek yer? Uzayda ne yenir?

ASTRONOTLAR UZAYDA NASIL YEMEK YER?

İnsanların günlük yaşamlarında yaşlarına ve kilolarına göre değişiklik gösteren makro ve mikro besinlere ihtiyaç duyar. Makro besinler karbonhidrat, protein ve yağ bileşenlerini kapsar. Mikro besinler ise mineral ve vitaminleri kapsar. Ancak astronotlar yanlarında birçok malzeme götürüp orada pişiremez bu nedenle öğünler basit ama fazlasıyla besleyici olmalı. Örneğin 1961 - 1966 yılları arasında gerçekleştirilen bir uzay görevinde vakumlu poşetlerin içerisinde tavuk, pastırma, kraker, çikolata ve ananas görülmüş. 1968 - 1972 yılları arasında yapılan Apollo görevleri için hazırlanan yemekler ise hindi, çikolata, toz karbonhidrat olmuş.

Osman Demir
Osman Demir
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