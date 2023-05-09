Astrologlara göre 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Astroloji yorumları! (CHP, AK Parti, Kılıçdaroğl

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Astrologlara göre 2023 seçimini kim kazanacak? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Astroloji yorumları konuları yer alıyor. Peki, Astrologlara göre 2023 seçimini kim kazanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Astrologlara göre 2023 seçimini kim kazanacak? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Astroloji yorumları merak edildi.

ASTROLOGLARA GÖRE 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK?

Astrologlar 2023 seçimi ile ilgili görüşlerini katılığı programlarda açıkladı İşteoyorumlardan bazıları:

Astrolog Dinçer Güner





Astrolog Dinçer Güner:"Bu sene gerçekleşen Güneş ve Ay tutulmalarının derece ve dakikaları, 2002'de gerçekleşen tutulmaların derece ve dakikaları ile aynı. Biz 2002'de yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek için seçime gitmişiz. Bu sene de yine 14 Mayıs'ta yeni bir Cumhurbaşkanı yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek için seçime gidiyoruz. … Yeni bir Cumhurbaşkanı geleceğini, büyük kaderde değişen bir şey olmayacağını gösteriyor" dedi. (Kanal: 321Media).

Astrolog Rezzan Kiraz

Astrolog Rezzan Kiraz:"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız.

Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak." dedi.

Tarot Danışmanı Kübre Gürsoy

Tarot Danışmanı Kübre Gürsoy:

Genel durum hakkında "Seçimin 2.tura sarkabileceğini öngörüyorum. Bir hastalıktan kaynaklı olabilir. Yakın gelecekte halk olarak bir kaosun içinde bulunmamaya özen gösterelim. Siyasi olarak da benzer çekişmeler olabilir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu için: "" dedi.

Muharrem İnce için : "Şansının düşük olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan için : "Recep Tayyip Erdoğan hakkında, onun da seçim şansının düşük olduğunu öngörüyorum. Sayın Recep tayip Erdoğan'ın da hastalığına dikkat etmesini öneririm" dedi.

(Kanal: Tepkikolik)

Astrolog Çiğdem Aslan

Astrolog Çiğdem Aslan:

Kemal Kılıçdaroğlu için: "" dedi.



Muharrem İnce için: "Biz şuanda Merkür Retro'da bir seçime gidiyoruz. Bu ona bir artı avantaj verebilir." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan için: " Zorlanma ihtimali ok fazla olabileceğini düşünüyorum. Ama olumlu yönden de etkilerin özellikle 7aydan sonra seçim sonrasına bazı konularda değişikliğe gidebileceğiniz söyleyebilirim. Hiç ummadığımız çok farklı bir Türkiye ile karşılaşabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa da olumlu bir değişim olacak" dedi.

(Kanal: Tepkikolik)

Numeraolog Gülay Yelkarası

Numeraolog Gülay Yelkarası:

Kemal Kılıçdaroğlu için: "" dedi.



Muharrem İnce için "Bu sene 7 rakamının olumsuzluklarını yaşayacak." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan için: " Muharrem Bey'le çok benzer bir kaderi yaşıyor. 8. çakra döneminde olasına rağmen numerolojik haritasında 8. çakradan hiçbir destek alamıyor." dedi.

(Kanal: Tepkikolik)