Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi. Astrolog Meral Güven'in "Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek." dediği öne sürüldü. Ayrıca Twitter hesabından 27 Nisan'da hangi adayın vefat edeceğini açıklayacağına dair tweet attığı iddia edilmişti. Peki, Astrolog Meral Güven 27 Nisan açıklaması ne dedi? Meral Güven açıklama yaptı mı?

Astrolog Meral Güven 27 Nisan açıklaması! Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi. Astrolog Meral Güven'in "Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek." dediği öne sürüldü. Ayrıca Twitter hesabından 27 Nisan'da hangi adayın vefat edeceğini açıklayacağına dair tweet attığı iddia edilmişti. Peki, Astrolog Meral Güven 27 Nisan açıklaması ne dedi? Meral Güven seçimler ve cumhurbaşkanı adayları hakkında ne dedi, açıklama yaptı mı? Detaylar...

MERAL GÜVEN 27 NİSAN AÇIKLAMASI

Ünlü astrolog Meral Güven, 2023 seçimi ile ilgili Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceğini ve seçimin kaderinin değişeceğini söylediği iddia edildi. Korkunç kehanet birçok haber sitesinde yer aldı ve iddia birçok kişi tarafından paylaşıldı.

İddianın @meralguvenast isimli Twitter hesabından ortaya atıldığı tespit edildi.

Ancak Meral Güven, resmi Instagram hesabından 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, @meralguvenast isimli bu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını ve resmi hesapları dışında yapılan hiçbir açıklamanın tarafına ait olmadığını belirttiği görülüyor.

Sahte hesaptan yapılan başka bir paylaşım ise şu şekilde: "Az önce net olarak gördüm. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs gecesi balkon konuşması yaptığını gördüm. Herkese hayırlı olsun." Ancak söz konusu tweet'i bu hesap atmışken başka bir kullanıcı adıyla aynı paylaşımı görmek mümkün.

Tüm bu gelişmelerin ardından Astrolog Meral Güven yazan @meralguvenast hesabının, kullanıcı adını değiştirerek ismini Astrolog Meral Akcaner yazan @meralakcaner'e çevirdiği anlaşılıyor. İki hesabında biyografi kısmında eylül 2010'da Twitter'a katıldığının bilgisinin yer alması bu iki farklı kullanıcı adının aslında aynı hesaba ait olduğu göze çarpıyor.

İsmi değiştirilen hesaba bakıldığında ise profil fotoğrafının da gerçek olmadığı anlaşılıyor. Fotoğraftaki kişinin yazar Pam Grossman'e ait olduğu anlaşılıyor.

Meral Güven Instagram hesabından başlattığı canlı yayında iddialara açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada, adına Twitter'da sahte hesap açıldığını ve işin içerisine siyasetin katıldığından bahsetti. Tweet'i atan sahte hesabın iddiaya inananlar tarafından aktifliğinin ve paylaşımlarının hiç kontrol edilmediğini, bunların neden düşünülmediğine dair sitemini dile getirdi. Araştırmadan, öğrenilmeden şahsı adına yapılan haberlere tepkisini gösterdi. "Nasıl inanırsınız da ismimi, itibarımı bu şekilde harcamaya çalışırsınız?" diye konuşan Güven böyle bir öngörüde bulunmadığını vurguladı.