Astrolog Meral Baran kimdir? Meral Baran Galatasaray Fenerbahçe yorumları ne?

Geçtiğimiz haftalarda Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyleyip, bir mucize yaşanacağını belirtmişti. Meral Baran Galatasaray Fenerbahçe yorumları ne? Astrolog Meral Baran kimdir?

MERAL BARAN GALATASARAY FENERBAHÇE YORUMLARI NE?



Meral Baran, önümüzdeki sezonda kimin şampiyon olacağına dair tahminini açıkladı. Astrolog Baran, Fenerbahçe'nin son anda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıracağını öne sürdü. Baran ayrıca, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e de eleneceğini söylemişti.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu cevaplayan Meral Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.

ASTROLOG MERAL BARAN KİMDİR?

Youtube ve sosyal medya mecralarından yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken astrologdur.