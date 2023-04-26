Ünlü astrolog Meral Güven,2023 seçimi ile ilgili Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceğini ve seçimin kaderinin değişeceğini söyledi. Korkunç kehanet sonrası Astrolog Meral 2023 seçim kehaneti ne, merak edildi.

Ünlü astrologları arasında yer alan Meral Güven gündem olan bir tahminde bulundu. Öngörüsü ülke gündemine bomba gibi düşerken Astrolog Meral 2023 seçim kehaneti ne? Astrolog Meral kimin öleceğini iddia etti, merak edildi.

ASTROLOG MERAL 2023 SEÇİM KEHANETİ NE?