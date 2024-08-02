Astrolog Melike Aksu kimdir? Melike Aksu Galatasaray tahmini ne? #128172

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Astrolog Melike Aksu'nun Galatasaray hakkında tahminde bulunduğu iddia edildi. Peki, Astrolog Melike Aksu kimdir?Melike Aksu Galatasaray tahmini ne?

MELİKE AKSU GALATASARAY TAHMİNİ NE?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Astrolog Melike Aksu'nun Galatasaray hakkında tahminde bulunduğu iddia edildi: "Süper Kupa maçını Galatasaray kazanacak. Galatasaray bu yıl ligi de kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale kadar yükselecek." dediği ileri sürüldü.

MELİKA AKSU'NUN GEÇTİĞİMİZ YIL İÇİN YAPTIĞI TAHMİNLER

Sssyal medyada Melike Aksu'nun geçtiğimiz yıl için yaptığı tahminler paylaşıldı.

İddiaya göre Melike Aksu'nun 2023-24 tahminleri:

- Galatasaray Başkanlık seçimlerini Dursun Özbek kazanacak.

- FA Cup Manchester United'ın olacak.

- Süper Lig şampiyonu Galatasaray olacak.

- Bu yıl (2023-24) UCL şampiyonu Real Madrid, önümüzdeki yıl ise Galatasaray olacak.