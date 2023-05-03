Astrolog Karaca seçim kehaneti, Kemal Kılıçdaroğlu tahmini ne? Astrolog Karaca kimdir?
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Seçime kısa bir süre kala 2023 Genel Seçimi ile ilgili yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Son olarak Astrolog Karaca'nın yaptığı yorum gündem olurken Astrolog Karaca seçim kehaneti, Kemal Kılıçdaroğlu tahmini ne merak edildi.
Astrolog Karaca seçim kehaneti son ünlerde sosyal medyada gündem oldu. Peki, Astrolog Karaca seçim kehaneti, Kemal Kılıçdaroğlu tahmini ne? Astrolog Karaca kimdir? İşte, Astrolog Karaca seçim kehaneti ve detayları…
ASTROLOG KARACA SEÇİM KEHANETİ NE?
Astrolog Karaca, "Seçimle birlikte (Kemal Kılıçdaroğlu) bir daha adını anmayacağız" dedi. Siyasi arenadaki hayati bitişe geçecektir.