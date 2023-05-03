Astrolog Karaca seçim kehaneti, Kemal Kılıçdaroğlu tahmini ne? Astrolog Karaca kimdir?

Seçime kısa bir süre kala 2023 Genel Seçimi ile ilgili yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Son olarak Astrolog Karaca'nın yaptığı yorum gündem olurken Astrolog Karaca seçim kehaneti, Kemal Kılıçdaroğlu tahmini ne merak edildi.