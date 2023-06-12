Astrolog Aytaç Öner Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türkiye gündemi ve ekonomisinde astrolojinin ne söylediğini anlatan Öner, 12 burcun haftalık değerlendirmesini yaptı. Peki,

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aytaç Öner geliyor. Peki, Astrolog Aytaç Öner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Astrolog Aytaç Öner'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

AYTAÇ ÖNER KİMDİR?

Astrolog olan Aytaç Öner lisans eğitimini Fatih Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı ve Barry Üniversitesi Florida'da ingilizce egitimi almıştır. Aytaç Öner, Astroloji Okulu Öner Döşer'den astroloji eğitimleri almıştır. Aydın Üniversitesi Temel Astroloji Bölümü'nü 2. olarak bitiren Aytaç Öner halen astrolog ve danışman olarak çalışmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Astrolog Aytaç Öner'in İnstagram'da 17 bin takipçisi bulunmaktadır.

Astrolog Aytaç Öner, 11 Haziran 2023 tarihinde Haberler.com 'un konuğu oldu. Programın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.