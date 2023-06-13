Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat ile ilgili dizi ve filmler

Astral seyahat, son zamanların ilgi çekici konularından biri .Toplum arasında, beden dışı ruhsal seyehat olarak bilinen Astral seyahat, özellikle konuyla alakalı dizi ve filmler ile kişilerin dikkatini çekmiştir. Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat konulu dizi ve filmler, konu hakkındaki detaylı bilgiler haberimizde!

Eskilerden beri merak konusu olan Astral seyahat günümüzde konuyla ilgili dizi ve filmlerin de artmasıyla yeniden gündeme geliyor. Toplum arasında, ruhun bedenden ayrılarak çeşitli yerlerde dolaşması olarak bilinen Astral seyahat eski zamanlarda İbn-i Sina, Mevlana gibi düşünürlerin eserlerinde yer alırken, şimdi dizi ve filmlere konu olarak akıllardaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı oluyor. Ruhsal bir seyahat olan Astral seyahat ile ilgili ayrıntılar haberimizin devamında.

ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esîrî beden ya da astral beden (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen "bedeniyle" fiziksel bedeni dışında, yine bu kişiler tarafından iddia edildiğine göre bilinci yerinde olarak başka mekânlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiklerini söyledikleri deneyimlere denir.

Kısaca söylemek gerekirse; Astral seyehat, kişinin bilinci açık bir şekilde, kişiye ait ruhun fiziksel bedeninden istemli olarak ayrılması durumudur. Ayrılması ve ruhen çeşitli yerlerde dolaşmasıdır.

Parapsikolojide bu "beden-dışı deneyim" anlamındaki "İngilizce: out-of-body experience" (OBE) olarak metapsişikte ise "şuur projeksiyonu" olarak adlandırılır.

İrâdî olarak gerçekleştirile bilindiği iddiası ve deneyim sırasında bilinçli olunması sebebiyle diğer beden dışı deneyimler arasında farklı bir yere sahiptir.

Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani, iddialara göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalararası yolculuk yapabilir ve maddî engellerin içinden geçebilir. Fiziksel bedenden çıkıldığında öte-âlem varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir. Uyku sırasında yapılan astral seyahatın fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anımsandığı söylenmektedir.

Astral seyahatin okült ve teozofik kaynaklarda ve birçok araştırmacının çalışmalarında "irâdî olarak fiziksel bedenden ayrılma" şeklinde tanımlanmasına karşın İngiliz parapsikolog Celia Gren bir ayrım yapmış ve "fiziksel beden dışı deneyimler"den kendiliğinden (iradedışı) oluşanları için ekzomatik deneyim (ecsomatic experience) terimini ortaya atmıştır.

Konu hakkında en fazla araştırma yapmış kişilerden biri araştırmalarını " Journeys Out of Body" adlı kitabında aktaran Robert Monroe'dur. Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Monroe Enstitüsü adıyla bilinen bir kurum, bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Astral seyahat yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir bilinç durumu olarak tanımlamanın ötesinde bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu savunurlar.

Örnek olarak; ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine yapılan operasyonu yukarıdan gözlemlemek ya da iddia edilen fizikötesi varoluş içerisinde herhangi bir kişinin gerçek yaşamda bulunduğu konuma giderek gerçek durumuna şahit olabilmek.

Sözü edilen durumun hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı gibi ispatlanması çok kolay olan bu iddianın gerçekliğine dair ortaya hiçbir kanıt sunulamamıştır.

ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR?

Astral seyahat yapacak kişilerin öncelikle herhangi bir beyin rahatsızlığının olmaması ve beraberinde sağlıklı bir ruh haline sahip olunması gerekir.

-Astral seyahati herhangi bir zaman diliminde yapabilirsiniz. Fakat sabaha karşı şafak vaktinde yapmanız sizin için daha kolay ve rahat olacağı söyleniyor.

- Tek başınıza olduğunuz ve rahat hissedeceğiniz bir ortam seçin. Odanızın bir köşesinde yapabilirsiniz, Yatağınıza uzanın, zihninizi ve vücudunuzu rahatlatın. Bu durumda sizi rahatsız edici seslerden uzak durmanız önemli.

- Gözlerinizi kapatın ve sizi rahatsız eden düşüncelerden kurtulmaya çalışın. Burada amaç, zihni ve bedeni rahatlatmak.

- Vücudunuzu esnetin. Esnemeye ayak parmaklarınızdan başlayarak başınıza doğru yavaşça esneyin ve rahatlayın. Her kasınızın tamamen esnediğinden emin olun.

- Göğsünüzde ve omuzlarınızda hiçbir gerginlik kalmasın, derin bir nefes alın ve tüm nefesinizi verin.

- Nefes alışverişinize odaklanın, Dışarıdaki düşüncelerden uzaklaşın ve sadece kendinize odaklanın.

- Hipnotik bir hale girin. Bilincinizi tamamen kaybetmeden zihninizin ve vücudunuzun uyumasına izin verin.

Astral seyahate hangi yöntemle çıkıldığı ve bilinç seviyesi ile alakalı olmak üzere gidebilecek 3 farklı kademe olduğu öne sürülmektedir.

İlk kademe: dünyamızdır.

Zaman ve mesafe söz konusu olmadan Dünyada her yere gitmenin mümkün olduğu söylenmekte,düşünce hızıyla kıtalar arası yolculukların yapılabildiği iddia edilmektedir.Bu tip astral ayrılmalarda yaşanan olaylar ve görülen şahıslar gerçekten de o anda yaşanmakta olan şeylerdir.

İkinci kademe: düşler dünyasıdır.

Düşler dünyası insanın korkularıyla ya da düşünceleriyle yüz yüze kalabileceği tek yerdir. Her şey düşünce hızına dayalı olduğundan, korktuğunuz herhangi bir şey aklınıza geldiği anda onu karşınızda bulabilirsiniz. Cinlerin de bu âlemde yaşadığına inanılır.

Son kademe ise paralel evrenlerdir.

Burası zaman içinde yolculuk yapılabilen tek yerdir. Paralel evrenler bölgesinde gördüğümüz yerler bulunduğumuz dünya ile çok benzerlik gösterir, hatta rüyalarımızda görüp te "evimizi gördüm ama daha farklıydı" dediğimiz bazı görüntüler, belki de rüya sırasında paralel evrenler bölgesinde gördüğümüz yerlerdir.

ASTRAL SEYAHAT İLE İLGİLİ DİZİ VE FİLMLER

Son zamanlarda astral seyehat ile ilgili diziler arasında en güncel olanı "Behind Her Eyes"tır. Türkçe karşılığı "Gözlerinin Ardında olan" dizi, konusu itibariyle astral seyahatı da içinde barındırıyor.

Behind Her Eyes

17 Şubat 2021'de Netflix'te prömiyeri yapılan ve Sarah Pinborough tarafından aynı adlı 2017 romanından uyarlanan Steve Lightfoot tarafından yaratılan bir İngiliz doğaüstü psikolojik gerilim web dizisi.Sınırlı dizinin yıldızları Eve Hewson , Tom Bateman , Simona Brown ve Robert Aramayo.

Konu özeti

Gözlerinin Arkasında, bekar bir anne olan Louise'in hikayesi, "yeni patronu David'le bir ilişkiye başladığında dünyayı sarsan ve karısı Adele ile beklenmedik bir arkadaşlığa çekildiğinde işler daha da tuhaf bir hal alan Louise'in hikayesini takip ediyor. alışılmadık bir aşk üçgeni olarak başlar, Louise kendini hiçbir şeyin ve kimsenin göründüğü gibi olmadığı tehlikeli bir sırlar ağına hapsolmuş bulur. "

Dizi içinde temelde iki konu işleniyor: lucid rüya ve astral seyehat.

Lucid rüya , kısaca; rüyaya daldıktan sonra rüya içinde rüyada olduğumuzun farkına vararak rüyamızı kontrol edebilmektir. Astral seyahat ise bilinçli olarak beden dışı yapılan seyahattir.

Konuyla alakalı filmler

- Astral Boyut - İblis-i Esir-i Beden - Alem-i Cin 2 - Azem : Cin karası - Perde Ayn-ı Cin - Kafir - El Ummar - Ruhlar Bölgesi 1-2-3 - Semum - Astral Seyahat