Astor katılım endeksine uygun mu? Astor eneji katılım endeksi açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Astor halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Astor halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, Astor halka arz katılım endeksine uygun mu? Astor hisse sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Astor halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Astor kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Astor halka arz katılım endeksine uygun mu? Astor hisse sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...

ASTOR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Astor enerji endeksine uygun olan halka arzlar arasında yer alıyor. Astor enerji, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 11-12-13 Ocak 2023 tarihinde halka arz edilmişti. Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.

ASTOR ENERJİ HAKKINDA

"Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.

Ankara'da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji 140.000 m2'lik arsa üzerine kurulu, 105.000 m2'lik kapalı alanda tek çatı altında Avrupa'nın öncü transformatör üretim tesislerinden birine sahiptir.

Astor Enerji, Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri , Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri, Kompakt Trafo Merkezleri, RMU, Metal Clad üretimi ile 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yüksek kalitede ürünleri müşterilerimize sunmak, üretim kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmet kalitemizle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmektir.

Gerekli tüm kalite sertifikalarına sahip olan Astor Enerji kaliteye önem veren, gelişime açık uzman teknik ve idari kadromuz, Ar-Ge merkezli büyüme hedefi çerçevesinde çalışmalarına tüm gücü ile devam etmektedir."