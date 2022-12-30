Halka arz takip eden vatandaşlar Astor enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Astor enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Astor halka arz ne zaman? Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Astor ne zaman borsada işlem görecek? Astor hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

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Astor halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Astor enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Astor halka arz ne zaman? Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Astor ne zaman borsada işlem görecek? Astor hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Astor enerji alabileceğiniz bankalar!

ASTOR ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?



Astor enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Astor enerji halka arz tarihi 11-12-13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

ASTOR ENERJİ HİSSE FİYATI NE?

Astor enerji 12,50 TL'den halka arz olacak.

ASTOR ENERJİ HALKA HİSSE KODU NE?

Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.

ASTOR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Astor enerji şirketi pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot veriyor.

ASTOR ENERJİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.

ASTOR ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Astor enerji satın alınabilecek bankalar şöyle;

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

ASTOR ENERJİ HAKKINDA

"Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.

Ankara'da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji 140.000 m2'lik arsa üzerine kurulu, 105.000 m2'lik kapalı alanda tek çatı altında Avrupa'nın öncü transformatör üretim tesislerinden birine sahiptir.

Astor Enerji, Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri , Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri, Kompakt Trafo Merkezleri, RMU, Metal Clad üretimi ile 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yüksek kalitede ürünleri müşterilerimize sunmak, üretim kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmet kalitemizle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmektir.

Gerekli tüm kalite sertifikalarına sahip olan Astor Enerji kaliteye önem veren, gelişime açık uzman teknik ve idari kadromuz, Ar-Ge merkezli büyüme hedefi çerçevesinde çalışmalarına tüm gücü ile devam etmektedir."