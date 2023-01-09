Halka arz takip eden vatandaşlar Astor enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Astor enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Astor enerji hangi bankalarda var? Astor enerji kaç lot veriyor? Astor enerji halka arz ne zaman? Astor enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Tavuk Dünyası hangi bankalarda var? Tavuk Dünyası oransal mı, eşit dağıtım mı? Tavuk Dünyası hisse kodu ne? Tavuk Dünyası halka arz sonuçları ne?

Astor enerji hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Astor enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Astor enerji hangi bankalarda var? Astor enerji kaç lot veriyor? Astor enerji halka arz ne zaman? Astor enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Astor enerji alabileceğiniz bankalar!

ASTOR ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Astor enerji, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

ASTOR ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Astor enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Astor enerji halka arz tarihi 11-12-13 Ocak 2023 olarak belirlendi.

ASTOR ENERJİ HİSSE FİYATI NE?

Astor enerji 12,50 TL'den halka arz olacak.

ASTOR ENERJİ HALKA HİSSE KODU NE?

Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.

ASTOR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Astor enerji şirketi pay olarak 175,000,000, ek pay olarak da 35,000,000 lot veriyor.

ASTOR ENERJİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.