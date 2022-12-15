Aston Villa - Villarreal maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta? Sorusu bugün oynanacak olan maçların en merak edilenlerinden bir tanesi oldu. Heyecanla beklenen karşılaşmanın saati, günü, yayınlanacağı kanal oldukça merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Villarreal maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta? Aston Villa - Villarreal maçı şifreli mi, ücretsiz mi?

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ASTON VİLLA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Villarreal arasındaki maç, 15 Aralık Perşembe günü oynanacak ve S Sport 2 kanalından saat 23:00'da canlı şekilde yayınlanacak. Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak.

ASTON VİLLA - VİLLARREAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Aston Villa - Villarreal arasındaki karşılaşma Perşembe günü oynanacak ve S Sport 2 kanalından canlı şekilde yayınlanacağı için Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.