Yeni formalar başa bela! Aston Villa'nın kadın takımı sahaya çıkmaya korkar hale geldi

Aston Villa'nın kadın futbol takımı yeni sezon formalarının ıslandığında tüm vücuda yapışması nedeniyle tedirgin. Futbolcular, tüm hatlarını ortaya çıkaracak formaları giymek istemiyor.

Aston Villa'nın kadın futbol takımı tıpkı erkek futbolcular gibi yeni sezon formalarından şikayetçi. Kadın futbolcular, formaların ıslandıktan sonra üzerlerine fazla yapıştığını ve tüm hatlarını ortaya çıkardığını belirtti.

FUTBOLA ODAKLANMAKTA ZORLANACAKLAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Kadın futbolcular, formaların değişmesi için talepte bulundu. Oyuncular formaların ter nedeniyle ıslanmasının ardından tüm vücutlarına yapışması nedeniyle futbola odaklanmakta zorlanacaklarını belirtti.

ERKEKLER DE AYNI DERTTEN MÜZDARİP

Aston Villa'nın erkek futbol takımı da yeni sezon formalarından nasibini aldı. Futbolcuların karşılaşmalarda terledikten sonra formaların vücudunu sardığı ve durumdan oldukça rahatsız oldukları görüldü.

Aston Villa'nın yeni sezon forması: