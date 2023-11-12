Aston Villa - Fulham maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aston Villa - Fulham maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Aston Villa - Fulham maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Aston Villa - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Aston Villa - Fulham CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Aston Villa- Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aston Villa- Fulham maçı ne zaman?

ASTON VİLLA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa ile Fulham arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye'de bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için Idman TV, Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları tercih edilebilir. Maçın başlama saati 17:00 olarak planlanmıştır.

ASTON VİLLA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Fulham mücadelesi, Birmingham'daki Villa Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Idman TV'nin frekans ve platform bilgileri için Azerspace 46E numarasını kullanabilirsiniz. Bein Sports Max 2 için Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanalları tercih edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.