Aston Martin'den Super GT modeline görkemli veda: DBS 770 Ultimate

Aston Martin’in tarihinde önemli bir yere sahip DBS modellerinde sona yaklaşılırken, İngiliz üretici şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü seri üretim versiyon ile DBS ismine veda ediyor.

Aston Martin'in tarihinde önemli bir yere sahip DBS modellerinde sona yaklaşılırken, İngiliz üretici şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü seri üretim versiyon ile DBS ismine veda ediyor.

2018'den bu yana DBS, Twin-Turbo V12 güç ünitesiyle Aston Martin'in seri üretim yelpazesinin zirvesinde yer alıyor Model serisine görkemli bir veda hazırlayan Aston Martin şimdi de karşımıza DBS 770 Ultimate ile çıkıyor.

Hem coupe hem de Volante formunda mevcut olan ve sınırlı sayıda üretilmesi planlanan DBS 770 Ultimate, Aston Martin'in geliştirilen quad-cam 5,2 litrelik V12 motoruna sahip.

Modelde yer alan V12 motor şimdi 6500 d/d'de 770 PS güç ve sadece 1800 d/d'den 5000 d/d'ye 900 Nm tork değerlerine imza atarak, modelin 340 km/s hıza ulaşmasına katkı sağlıyor. Turbo basıncında yüzde 7 artışla birlikte geliştirilen hava ve ateşleme yollarından faydalanılırken, güç ve tork eğrilerinin hassas ayarı, sürücüye olağanüstü tepki, olağanüstü seri vites değişimi ve V12 motordan gelene etkileyici sesin birleşimi ile üst düzey adrenalin ve keyif sunuyor.

Ortaya çıkan güç, 8 kademeli ZF otomatik şanzıman ve aracın arkasına monte edilmiş mekanik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (LSD) aracılığıyla aktarılıyor. Aston Martin'in Karbon Seramik Frenleme (CCB) sisteminin başarısı sayesinde bu güçlü modelde de standart DBS'e takılan 410 mm x 38 mm ön disk ve 360 mm x 32 mm arka diskler kullanılıyor.

Direksiyon tepkisini daha da iyileştirmek ve ayrıntılı geri bildirim düzeyini artırmak için DBS 770 Ultimate'te sürücünün ön lastiklerin ne yaptığını hissederek yolla daha hassas bir bağlantı kurmasına olanak tanıyan yeni bir yekpare monte edilmiş direksiyon kolonu sunuluyor.

Modelin ayrıca önlerde yanal sertlik maksimum performans hissi ve tepki sağlamak için yüzde 25 iyileştirilmiş. Araçta amortisör kalibrasyonu ve yazılım ayarı elden geçerken, Adaptif Süspansiyon Sisteminde (ADS) geliştirmeler yapılmış.

DBS 770 Ultimate, üç kaplama seçeneğiyle sunulan yeni 21 inçlik jant tasarımına sahip. Aston Martin Valkyrie ve Victor'dan ilham alan bu yeni çok kollu tasarım, parlak bir mücevher görünümü için tam Saten Gümüş kaplama, çağdaş ve sportif bir görünüm için tam Saten Siyah kaplama veya opsiyonel Elmas Tornalanmış Saten Siyah kaplama ile tercih edilebiliyor.

DBS 770 Ultimate iç mekanda temel olarak standart DBS'in kabin ortamını korurken, bir dizi yeni tasarım uygulamaları ile öne çıkıyor. Delikli desene sahip anilin deri ve Alcantara ile kaplanmış Sports Plus koltuklar kullanılan araçta Aston Martin'in performans koltukları da opsiyonel olarak seçilebiliyor. Orta kol dayanağında bulunan lazerle kazınmış DBS 770 Ultimate logosuna sahip özel yapım bir kayış ve toka rozetinin yanı sıra şerit ve dikişle bağlantılı kontrast renklerle ısmarlama bir bölünmüş detay da kokpiti farklı kılan unsurlar arasında.

DBS 770 Ultimate'da, çeşitli grafik seçeneklerine sahip Q görünümleri, gövde veya grafik renklerine uygun boyalı jantlar, renkli karbon fiber ve dokuma deri koltuk ekleri, döşeme kaplamaları ve karbon fiber direksiyon dahil olmak üzere çok çeşitli Q by Aston Martin ısmarlama seçenekleri mevcut.

Bu özel modelin üretimine 2023'ün ilk çeyreğinde geçilirken, ilk teslimatlar ise 2023'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak.

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