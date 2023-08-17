Astigmat, görme kalitesini olumsuz etkileyen bir göz rahatsızlığıdır. Bu durum genellikle gözün düzensiz bir şekle sahip olması sonucu oluşur ve ışığın düzgün bir şekilde kırılmasını engeller. Astigmatın belirtileri arasında bulanık veya çift görme, göz yorgunluğu, baş ağrısı ve odaklanma sorunları bulunur. Astigmat nedir? Astigmat belirtileri ve tedavisi nedir?

Hayatımızın önemli bir parçası olan gözlerimiz, dünyayı keşfetmek ve deneyimlemek için bize muhteşem bir yetenek sunar. Ancak, bazı insanlar astigmat adı verilen bir göz rahatsızlığıyla karşılaşabilirler. Astigmat, görme kalitesini olumsuz etkileyebilen ve günlük yaşamı zorlaştırabilen bir durumdur.Peki astigmat nedir? Astigmatın belirtileri nelerdir? Astigmat türleri nelerdir? Astigmatın tedavisi nedir? Astigmat nasıl önlenir? Tüm soruların yanıtı haberimizdedir.

ASTİGMAT NEDİR?

Astigmat, gözün düzensiz bir şekle sahip olması durumudur. Normalde, kornea yuvarlak bir şekle sahipken, astigmatik gözde kornea veya lens düzensiz bir şekle sahiptir. Bu düzensizlik, ışığın düzgün bir şekilde kırılmasını engeller ve görüntünün odaklanmasını zorlaştırır.

Nedenleri

Astigmatın nedenleri net olarak belirlenememiştir. Ancak genetik faktörler, göz yaralanmaları ve bazı göz hastalıkları astigmat gelişimine katkıda bulunabilir.

Belirtileri

Astigmatın belirtileri arasında bulanık veya çift görme, göz yorgunluğu, baş ağrısı, odaklanma sorunları ve gözlerde batma hissi bulunur.

ASTİGMAT TÜRLERİ NELERDİR?

Düzenli Astigmat

Düzenli astigmat, gözde düzgün olmayan bir eğriliğe veya düzensizliklere sahip olan bir astigmat türüdür. Kornea veya lensin farklı eğriliğe sahip olması, düz çizgilerin eğri görünmesine neden olabilir.

Düzensiz Astigmat

Düzensiz astigmat, düzensiz bir kornea veya lens şeklinden kaynaklanır. Bu tür astigmat genellikle travma, göz cerrahisi veya bazı göz hastalıkları sonucunda oluşur.

ASTİGMAT'IN TEDAVİSİ VAR MI?

Gözlük ve Kontakt Lensler

Astigmat için en yaygın tedavi yöntemleri gözlük veya kontakt lens kullanımını içerir. Bu optik düzeltmeler, ışığın düzgün bir şekilde kırılmasını sağlayarak görme netliğini artırır.

Lazer Cerrahisi

Astigmatın daha kalıcı bir çözümü için lazer cerrahisi tercih edilebilir. Lazer cerrahisi, korneanın düzensiz şeklini düzeltmek için lazer ışınları kullanır.

Kornea Nakli

Nadir durumlarda, astigmatın tedavisi için kornea nakli gerekebilir. Kornea nakli, sağlıklı bir korneanın yerine geçirilmesini içeren bir cerrahi işlemdir.

ASTİGMAT NASIL ÖNLENİR?

Sağlıklı Göz Bakımı

Astigmatın önlenmesi için sağlıklı göz bakımı alışkanlıkları geliştirmek önemlidir. Göz hijyenine dikkat etmek, göz yaralanmalarından kaçınmak ve düzenli göz muayeneleri yapmak astigmat riskini azaltabilir.

Bilgisayar ve Ekran Kullanımı

Uzun süreli bilgisayar ve ekran kullanımı gözlere zarar verebilir ve astigmat gelişimine katkıda bulunabilir. Gözlerinizi düzenli olarak dinlendirmek ve ekran süresini sınırlamak astigmatın önlenmesinde yardımcı olabilir.