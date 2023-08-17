Astarlı Sütlaç tarifi! Masterchef Astarlı Sütlaç nedir, nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 17 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Astarlı Sütlaç tatlısını yapmasını istendi. Peki Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Astarlı Sütlaç tatlı tarifi! Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç nedir, nasıl bir tatlı, nasıl bir ürün? Astarlı Sütlaç tatlıtarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve tatlılar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği tatlı Astarlı Sütlaç tarifi oldu. Peki en güzel Astarlı Sütlaç tarifi nasıldır? Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç için gerekli malzemeler nelerdir? Astarlı Sütlaç tarifi! Astarlı Sütlaç nedir, ne demek? Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Astarlı Sütlaç hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

ASTARLI SÜTLAÇ NEDİR, NE DEMEK? ASTARLI SÜTLAÇ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Astarlı sütlaç Gaziantep ve yöresine ait bir sütlaçtır.

ASTARLI SÜTLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sütlaç;

5 bardak süt

1 kahve fincanı pirinç

1 yemek kaşığı şeker

1 tutam tuz

Zerde;

5 bardak su

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı haspir (istenirse)

3-4 adet taze ıtır yaprağı veya gül suyu

1'er avuç Antep fıstığı ve badem (süslemek için)

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Tencerede sütü kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve sütün içine katın. Orta hararette, süt hafif koyulaşıp pirinçler pişerek uzamaya başlayıncaya kadar kaynatın. Sütlaç içine mercimek kadar tuz ve şekeri koyun ve 1-2 dakika daha pişirin.

Pirinci yıkayıp süzün ve su ile kaynatın. Kaynayınca üzerinde oluşan köpükleri alın. Pirinç yumuşayınca bir bardak şekerin önce yarısını kaynayan pirince ilâve edin. Orta hararette kaynatmaya devam edin. Kıvama gelince kalan şekeri ekleyin. Pişmeye yakın isterseniz gül suyu veya ıtır yaprağı koyun.

Lezzet versin diye şekeri azaltarak iki kaşık bal da kullanabilirsiniz. Eğer haspir kullanıyorsanız biraz su içinde kaynatın ve süzerek kaynayan zerdeye ekleyin. Hazırlanan kaseler bir kat zerde, bir kat sütlaç koyarak soğumaya bırakın.