Assos Kadırga Koyu Karavanların Gözdesi Oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önemli turizm merkezlerinden biri olan Assos Kadırga Koyu karavancıların gözdesi oldu. Sahil boyunca sıralanan karavanlar, otelcilerin ve tatilcilerin tepkisine neden oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önemli turizm merkezlerinden biri olan Assos Kadırga Koyu karavancıların gözdesi oldu. Sahil boyunca sıralanan karavanlar, otelcilerin ve tatilcilerin tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin ünlü Assos'un Kadırga Koyu son zamanlarda karavanların gözdesi oldu. Koyda sahil boyunca park edilmiş karavanlar ise, bölge halkının yanı sıra, otel sahipleri ile yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Bölge esnafı, karavanların görüntü kirliliği ve plajlara geçişlerde engel çıkardığını söyledi. Kadırga Koyu'na turizm tesisi işletmeciliği yapan Betül Çiftçi, Assos'ta karavanların büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Her yıl yaşadığımız problemlerin başında karavanlar geliyor. Karavanların belirli bir alanda toplanma yerleri yok ama karavan park alanları var. Yerel işletmeler var. Kamp ve karavan yerleri var. Onlara girmek yerine karavanlar sahil kesimine araçlarını park ediyor ve konaklıyor. Hem burada görüntü kirliliğine sebep oluyorlar hem de kendi çöplerini ve kirliliklerini oldukları yere bırakıp gidiyorlar. Biz işletmeler olarak geride kalan çöpleri toplamak zorunda kalıyoruz. Assos çok değerli bir turizm bölgesi. Turizm bölgemizin bu karavanlar yüzünden yok olup gitmesini istemiyoruz. Onlara için belirli bir bölge oluşturulmasını istiyoruz. Gelişi güzel park edilen karavan olmamasın istiyoruz. Yol kenarlarına da koyulmasın araçlar. Burada sadece bizler değil bu koyda yer alan bütün işletmeler bu durumdan rahatsız. Bu duruma kesin bir çözüm bulunsun istiyoruz. Kıyı kenar kanununda da bu kıyılara araç durdurmak sıkıntılı. Bazen bu karavanlar sahilin içerisine kadar giriyor. Sahil kenarında park edildiklerinde şemsiye ve şenzonglarla bu araçlar dip dibe oluyor. Bundan dolayı da misafirlerimiz de rahatsız oluyorlar. İnşallah kesin bir çözüme kavuşur" dedi.

Bölgeye tatil için gelen Orbay Hazar ise karavan park alanları varken bu karavanların turizm tesislerinin önlerinde park etmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, tatilcilerin de bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Hazar, "Bu yıl yoğun miktarda karavan var bu bölgede. Karavan parklarına park etmeyip sahilde konumlandırılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Bölgede tatil için Almanya'dan gelen Carolin Ceyisakar ise, "Assos'u çok beğeniyoruz ama maalesef bu bölgede konumlandırılmış karavanlar hem denizi görmemizi engelleyip manzaralarımızı kesiyor hem de çöplerini sahile bırakıyorlar. Biraz ilerde karavan parkları var oraya geçsinler istiyoruz. Sahilde bu araçların durdurulmasını yanlış oluyor" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE