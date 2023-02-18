ATV ekranlarında yayınlanan Assassin's Creed filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Assassin's Creed filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Assassin's Creed konusu ne? Assassin's Creed oyuncu kadrosu! Assassin's Creed hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Assassin's Creed, aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan 2016 Amerikan yapımı aksiyon-macera filmdir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Assassin's Creed filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Assassin's Creed konusu ne? Assassin's Creed oyuncu kadrosu! Assassin's Creed hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ASSASSİN'S CREED KONUSU NE?

Callum Lynch isimli bir suçlu, idam edilmek yerine öyle gibi gösterilip Abstergo tarafından kaçırılır. Atalarının anısını canlandırması için kendisi Animus adlı bir makineye bağlanmıştır. Abstergo'nun amacı ise Callum Lynch'in atası Aguilar'ın anılarını kullanarak "Apple of Eden" ("Eden Elması" veya "Cennet Elması") adındaki çok güçlü bir kalıntıyı ele geçirmektir. Animus'un arayüzünden kaynaklanan "Bleeding Effect" ("Kanama Etkisi") yüzünden atalarının anıları ve yetenekleri ise zamanla makine dışındayken de Callum'u etkilemeye başlayacaktır.

ASSASSİN'S CREED OYUNCU KADROSU!

Callum Lynch ve Aguilar de Narha rolünde Michael Fassbender: Film için oluşturulan özgün kişilik Lynch Aguilar'a soy bağlantısı olan ve suikastçının torunu olan bir 15. yüzyıl İspanya'sında bir suikastçı.

Dr. Sofia Rikkin rolünde Marion Cotillard: Abstergo Foundation'ın CEO'su Alan Rikkin'in kızı ve Animus projesinin yöneticisi.

Moussa rolünde Michael K. Williams: Haitili suikastçı Baptiste'nin neslinden gelen birisi.

Maria rolünde Ariane Labed: 15. yüzyıl İspanya'sında yaşamış bir suikastçı ve Aguilar de Narha'nın yakın arkadaşı. Hızlı hareket eden ve iyi vücut ölçülerine sahip bir suikastçı. Aguilar gibi Tapınakçılar'ın ülkesine etkisini anlamıştır ve bu yüzden onlar ile savaşmaya başlamıştır.

Alan Rikkin rolünde Jeremy Irons: Madrid, İspanya'da Abstergo Foundation'ın CEO'su, ve Sofia Rikkin'in babası. Karakter daha önce ilk Assassin Creed oyununda da oyuncunun karşısına çıkmıştır.

Joseph Lynch rolünde Brendan Gleeson: Callum Lynch'in babası ve bir suikastçı. Karısı Mary Lynch'i Abstergo'dan kurtarabilmek için öldürmüştür.

Joseph Lynch rolünde Brian Gleeson: Joseph Lynch'in genç hâli. Brian Gleeson, Brendan Gleeson'un gerçek hayattaki oğludur.