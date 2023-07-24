Asrın ne demek, Asrın isminin anlamı nedir? Asrın ismi Türkiye'de kaç kişide var? Asrın ismi caiz mi?

İsimler insanların yaşantılarını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. İnsanlar isimleriyle var oluyor, isimleriyle yaşlanıyorlar. Yeni doğan bebeklere de konulan Asrın ismi çok merak edilen sorgulardan biri oldu. İşte Asrın isminin anlamı…

Kökeninin çok merak edildiği bir isim olan 'Asrın' ebeveynler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Asrın ne demek, Asrın isminin anlamı nedir?İşte konu hakkında detaylar…

ASRIN NE DEMEK, ASRIN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asrın ismine ait olan ilk anlam o asra ait olan şey olmaktadır. İsmin bir diğer anlamı ise bu yüzyılda olan olmaktadır. Son olarak asrın isminin anlamı gözyaşı veya gözyaşı damlası olmaktadır.

ASRIN İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Asrın isminin kökeni Arapça ve Farsçadan gelmesine rağmen Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan anlamları içerisinde herhangi bir olumsuzluk olmaması sebebi ile de caiz olmayan kelimelerden birisi olmaktadır.