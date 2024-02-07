Asrın felaketinde kurtarılan Hazal ile görüntülü konuşma

Asrın felaketinde 72. saat sonra kurtarılan Hazal kendisini kurtaran ekiple görüntülü konuştu

Cenazeleri almak için girdikleri enkazda tesadüfen kurtardıkları Hazal bebekle 1 yıl sonra tekrardan konuştular

İSTANBUL - Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Arnavutköy'de Fenerbahçe taraftarlarının düzenlediği anma töreninde deprem bölgesinde çalışan gönüllü arama kurtarma ekibine sürpriz yapıldı. Cenaze çıkartma göreviyle gönderildikleri Antakya'da 72. saatte canlı olarak kurtardıkları Hazal ile 1 yıl sonra görüntülü konuşturuldular.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yıl dönümünde bir çok noktada anma programları düzenlendi. Arnavutköy'de Fenerbahçe Taraftarları da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. Depremde Türkiye'nin bir çok noktasından arama kurtarma gönüllüleri deprem bölgesine giderek çalışmalarda bulundu. Arnavutköy'de bulunan bir grup gönüllü de Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda çalışmalarını yürüttüğü esnada kendilerine belirtilen enkazdan cenazelerin çıkartılması görevi verildi. Ekip enkaza iş makineleri girmeden önce son kez sesli dinleme yaptı. Dinleme esnada 5 yaşındaki Hazal'ın ağlama sesini duydu. Depremin 72. saatinde Hazal ve annesi Betül Güner'i enkazdan sağ kurtarmıştı. Enkazdan sağ salim çıkartılan Hazal arama kurtarma ekiplerinin "Su içer misin?" sorusuna verdiği "Daha muayene olmadım" cevabıyla hafızalara karışmıştı. Depremin yıl dönümünde Arnavutköy'de Fenerbahçe Taraftarlarının düzenlediği anma programında depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için okunan kuran-ı kerim tilaveti okundu. Ardından bölgede çalışma yaparak Hazal'ı kurtaran arama kurtarma personelleri ile enkazdan çıkartılan Hazal görüntülü konuşma yöntemi ile bir araya getirildi. Programda duygusal anlarda yaşanırken, enkazdan çıkartılan Hazal'ın Fenerbahçeli olması nedeniyle kendisine Fenerbahçe forması yaptırılarak adresine gönderildi.

"kendi kızım karşıma geldi ilk enkazdan çıkartılırken"

Tam bir yıl sonra kurtardığı kız çocuğu ile tekrardan konuşma fırsatı yakalayan Temur yaşadığı süreç ile ilgili, "Ben arama kurtarma gönüllüsü ve eğitmeniyim. Hazal ile ilgili bir şey konuşulduğunda o güne tekrar tekrar geri dönüyoruz. Ülkemiz deprem bölgesi ama tekrarda kurtarılma ihtiyacı olmayacak şekilde yaşamayı nasip etsin rabbim bize. Ben kendi kızım karşıma geldi ilk enkazdan çıkartırken. Çalışma anında yapılmış gerekenleri yaptık ama perde arkasında üzüldük ve ağladık. Daha öncesinde biz enkaza girdiğimizde arama yapılmıştı. Biz o binadaki faaliyetler hususunda bilgi aldık. Burada zaten arama yapılmış biz yapmayalım demedik tekrar bir arama yaptık ve Hazal'ın sesini duyduk. Biz ses geliyor mu yoksa duymak istediğimiz ses mi bu anlayamamıştık. Biz o binadan tam 4 kişiyi çıkarttık." İfadelerini kullandı.

"Tam bir yıl geçti duygularımız değişmedi"

Yine arama kurtarma gönüllüsü olan Mücahit Edkü, "Bende arama kurtarma gönüllüsüyüm. Devletimizin bize vermiş olduğu imkan ve AFAD koordinasyonunda Hatay'daydık. Hazal bize gerçekten umut olmuştu. Biz o binadan ve yan binalarından onlarca insanı kurtardık. Üzerinden bir yıl geçti duygularımız hiç değişmedi." Şeklinde konuştu.