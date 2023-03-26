'Asrın felaketi' sonrası ötücü kuşlara ilgi arttı

GAZİANTEP - Geçmişten günümüze kadar gelen hayvanların depremi önceden hissettiği düşüncesi Kahramanmaraş merkezli depremde de gündeme geldi. Depremi önceden hissettiği ve çeşitli tepkiler vererek insanları uyardığı düşünülen muhabbet kuşlarına ilgi ve talep arttı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki meydana gelen depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Vatandaşlar bu korkuyu depremi önceden hissettiği düşünülen muhabbet kuşlarını alarak yenmeye çalışıyor. Bunun yanında stres ve endişe gidermek için de alındığı belirtilen kuşlara karşı deprem sonrası yoğun ilgi oluştu.

Deprem olmadan önce reaksiyon gösteren kuşlar telaşla kanat çırpıyor ve yüksek sesle ötmeye başlıyor.

"Yabani halleri kafese vurmaları bir şey olduğunu hissediyorsun"

Hayvan sever, esnaf Mehmet Kaleoğlu, kuşların deprem öncesinden kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti. Hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Kaleoğlu, "Deprem öncesi kuşlar 3-5 dakika öncesinden çırpınma meydana geliyor. Kendi kendilerine tepki veriyorlar deprem olacak gibisinden hatta onları gördüğümüz zaman o yabani halleri kafese vurmaları falan o zaman bir şey olduğunu hissediyorsun. Bizde hissettik yani bunları depremden dolayı çırpınması falan artçı depremler oldu sonra onlarla hissediyoruz. Hayvanların böyle anormal hareketleri bize olağan bir şey olacağını gösteriyor yani. Ben kuşu niye gösteriyorum ruhen rahatlatmak için bu kadar deprem olayı var o depremde hayvanlarımız köpeklerimiz o kadar depremzedelerimizi kurtarmak için minnettarız hepsine insanlarımıza minnettarız yani çok mutlu olma olayı bunlar insanı rahatlatıyor. Kendi kendimize depreme odaklanmayalım. Yani deprem oldu insanlarımız öldü baya üzücü olaylarımız oldu 11 ilimizde böyle olaylar oldu hakikaten üzücü bir olay Türkiye'miz için üzücü bir olay biz yine kendimizi bırakmayacağız yine yaşıyoruz bunlarla oyalanacağız bunlara da bakmamız lazım bunlarda insan gibi her şeye ihtiyaçları var sevgiye ihtiyaçları var" dedi.

"Elimize alıyoruz ve ruhen rahatlıyoruz"

Kuş besleyerek yaşanılan felaketler sonrası insanların psikolojisi düzeleceğini söyleyen Kaleoğlu, "Kuş beslerlerse insanların psikolojisi düzelir. Arkadaşlar gelmiş burada duruyorlar hayvanları seyredip o almış olduğu deprem psikolojisini unutmak rahatlamak istiyorlar. O kadar güzel ki elimize alıyoruz ve ruhen rahatlıyoruz" ifadelerini kullandı.