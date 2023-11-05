Asperox, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Asperox hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Asperox hangi ülkenin? Asperox hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Asperox markası nereye ait?

Asperox hangi ülkenin? Asperox hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Asperox markası nereye ait?

Asperox hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Asperox markası, temizlik ve hijyen konusundaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli ürünler sunar. Peki, Asperox hangi ülkenin? Asperox hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Asperox markası nereye ait?

ASPEROX HANGİ ÜLKENİN?

Asperox, 2005 yılında kurulan; toz deterjan, sıvı deterjan, yumuşatıcı, kireç önleyici, sıvı ve jel bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, genel amaçlı temizleyiciler, sıvı sabun, oda spreyi gibi kozmetik ürünler ile birlikte hammadde üreten Beyaz Kağıt A.Ş. bünyesinde bulunan bir markadır. Beyaz Kağıt A.Ş., Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirkettir. 2005 yılında kurulan bu şirket, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri üretme konusunda uzmandır. Beyaz Kağıt, Türkiye'nin önde gelen deterjan üreticilerinden biri olarak kabul edilir ve ürünlerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak 75 farklı ülkeye ihraç etmektedir.