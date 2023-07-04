Asperger sendromu nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Asperger sendromu tanısı nasıl kullanılır, tedavisi var mıdır soruları araştırılmaktadır. Peki, Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu nasıl anlaşılır? Asperger sendromu tedavi edilmezse ne olur? İşte detaylar...

Asperger sendromunun kelime anlamı araştırılıyor. Asperger sendromu nasıl anlaşılır ve tedavi edilebilir mi soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asperger sendromu tedavi edilebilecek bir hastalık mı merak konusu oldu. Peki, Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu nasıl anlaşılır? Asperger sendromu tedavi edilmezse ne olur? Detaylar haberimizde...

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, basmakalıp ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. AS diğer OSB'lerden dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır. Her ne kadar standart tanı ölçütleri arasında belirtilmemişse de motor sakarlık ve sıra dışı dil kullanımına sıklıkla rastlanır

ASPERGER SENDROMU ÖZELLİKLERİ NELER?

Yaygın gelişimsel bozukluklardan biri olan Asperger sendromu tek bir semptomdan çok bir dizi semptom ile ayrılır. Sosyal etkileşimde bozukluklar, stereotipik ve sınırlı ilgi ve eylemler ve bilişimsel gelişimde klinik anlamda önemli olmayan gecikme görülmemesi ile dil becerisinde genel bir gecikme olmamasıyla belirlenir. Dar kapsamlı bir konuyla yoğun ilgilenme, tek yönlü laf kalabalığı, sınırlı vurgu ve tonlama, ve motor sakarlık bu durumda tipik olarak rastlanır ancak tanı için gerekli değildir.