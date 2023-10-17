Asma yaprağında sardalya tarifi! MasterChef Asma yaprağında sardalya nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Asma yaprağında sardalya hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Asma yaprağında sardalya hazırladı. Peki, Asma yaprağında sardalya nedir? Asma yaprağında sardalya nasıl yapılır? Asma yaprağında sardalya nedir?

Ege mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Asma yaprağında sardalya ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Asma yaprağında sardalya nasıl yapılır? Asma yaprağında sardalya nedir? Asma yaprağında sardalya nasıl yapılır, Asma yaprağında sardalya yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Asma yaprağında sardalya yapıldı, evde klasik Asma yaprağında sardalya yapıldı! İşte en güzel Asma yaprağında sardalya!

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA TARİFİ!

Zeytinyağı

Tuz & karabiber

500 gr ayıklanmış temizlenmiş sardalya

Sardalya adedi kadar asma yaprağı (yaklaşık 20-25 adet)

Sardalyaları yıkayıp iyice süzün. Bir kabın içerisinde sardalyalar, yarım çay bardağı zeytinyağı ile tuz karabiberi güzelce harmanlayın. 15-20 dakika beklesin.

Asma yapraklarını damarlı tarafı size bakacak şekilde tezgaha koyun, üzerine 1 adet sardalyayı koyup sarın. Sardığınız tüm sardalyaları yağlanmış fırın kabına alın, 180°C ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.