Asma Yaprağında Sardalya tarifi! Masterchef Asma Yaprağında Sardalya nedir, nasıl yapılır? Asma Yaprağında Sardalya için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 15 Eylül yarışmasında şefler tarafından Asma Yaprağında Sardalya yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Asma Yaprağında Sardalya nasıl yapılır? Asma Yaprağında Sardalya yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Asma Yaprağında Sardalya yemek tarifi! Asma Yaprağında Sardalya nasıl yapılır? Asma Yaprağında Sardalya yemek tarifi haberimizde...

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Asma Yaprağında Sardalya tarifi oldu. Peki en güzel Asma Yaprağında Sardalya yemek tarifi nasıldır? Asma Yaprağında Sardalya yemeği nasıl yapılır? Asma Yaprağında Sardalya için gerekli malzemeler nelerdir?

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilo sardalya balığı

20 salamura asma yaprağı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

3 diş sarımsak

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA NASIL YAPILIR?

Öcnelikle asma yapraklarını ılık suya koyuyoruz. Tuzunu atana kadar birkaç su değiştiriyoruz. Sardalyaları temizleyip kılçıklarını çıkararak fileto haline getiriyoruz. Soğan tozu, zeytinyağı, karabiberi ekleyip karıştırın. Sardalya filetolarını da sosa ekleyip karıştırarak en az 2 saat sosta bekletiyoruz. Marine edilmiş sardalya filetolarını tuzunu atmış asma yapraklarıyla yaprak sarması yapar gibi sarın. Izgarada pişirip servis edin.