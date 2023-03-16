Asma kart nedir? İstanbul'da binalarda asma kart yasaklandı mı?

Türkiye'de 11 ilde yıkıma neden olan, 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beklenen Marmara depremi için İstanbul'da hazırlıklar hızlandı. Bu kapsamda İBB meclisinde dikkat çeken yeni karalar alındı. Vatandaşlar asma kart uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Peki, Asma kart nedir? Binalarda asma kart yasaklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş merkezli binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından, asma katlar da tartışılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe den geldi. Peki, Asma kart nedir? Binalarda asma kart yasaklandı mı? Asma kart yüksekliği kaç olmalı? Detaylar haberimizde...

ASMA KART NEDİR?

Asma kat, çok katlı bir binada bir kesimi düşeyde ikiye bölen ve bu nedenle kısmen açık olan ve dolayısıyla binanın alanının tümüne yayılmayan bir ara kattır. Asma katlar yapılarda çoğunlukla zemin kat ile birinci kat arasına yapılmaktadır ve altında mekanın devam etmesine müsaade eden basık bir tavana sahiptir.

ASMA KART YÜKSEKLİĞİ KAÇ OLMALI?

Asma kat, belirli şartlara bağlı olarak inşa edilen bir yapı elemanıdır. Zemin ile tavan arasında en az 5.50 metre mesafe bulunan bölümlere yapılabilir. Yüksekliği en az 2.40 metre olmalıdır.

BİNALADA ASMA KART YASAKLADI MI?

Kahramanmaraş merkezli binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından, asma katlar da tartışılmaya başlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yumuşak katın kısa kolon etkisi dedikleri ve depremde kırılganlığı oluşturan unsurlardan biri olan asma katın yapılmasına izin verilmediğini dile getirdi. Buna göre İstanbul'da yapılacak binalarda asma kart uygulanmayacak.