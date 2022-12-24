Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yapmakta ve senaryosunu ise Damla Serim yazmıştır. Dizinin başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz paylaşmaktadır. Peki, Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi nedir?

Darmaduman dizisinin Ece'si Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde yer aldı, sevgilisi var mı, boyu ve kilosu kaç? araştırılıyor. Peki, Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DARMADUMAN ECE KİMDİR?

İkizi Kerem'in umursamaz tavrının tam aksine son derece sorumluluk sahibidir. İnsanların, özellikle de babasının onunla ilgili düşüncelerine çok önem verir. Hep ve daha çok sevilmek, onaylanmak ihtiyacı içindedir. Bir yandan sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı diğer yandan yeteneğine olan inançsızlığı onu mutlu eden zevklerini ve uçarı hayallerini sürekli ertelemesine sebep olur. İstanbul'a gelmeleriyle birlikte Ece'nin kendini içinde bulduğu yeni dünya onun kendini tanımasına, gerçek arzularını, yeni duyguları keşfetmesine olanak tanıyacaktır.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğan Türk TV dizi oyuncusudur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İTÜ Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

DİZİ VE FİLMLERİ

Darmaduman (Ece) TV Dizisi 2022

Üç Kuruş (Leyla) TV Dizisi 2021

Geçen Yaz (Ebru) Sinema Filmi 2021

Aşk Oluversin Gari (Derya) Sinema Filmi 2021

Her şeye Rağmen (Melahat) Sinema Filmi 2021

Aile Hükümeti (Zeynep) Sinema Filmi 2020

Gel Dese Aşk (Derin) TV Dizisi 2020

Her Yerde Sen (Ayda) TV Dizisi 2019

Ağlama Anne (Zeynep) TV Dizisi 2018

Kalbimin Sultanı (Saliha Sultan) TV Dizisi 2018

Seven Ne Yapmaz (Zeynep) TV Dizisi 2017