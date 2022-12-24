Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi!
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Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yapmakta ve senaryosunu ise Damla Serim yazmıştır. Dizinin başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz paylaşmaktadır. Peki, Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi nedir?
Darmaduman dizisinin Ece'si Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde yer aldı, sevgilisi var mı, boyu ve kilosu kaç? araştırılıyor. Peki, Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
İkizi Kerem'in umursamaz tavrının tam aksine son derece sorumluluk sahibidir. İnsanların, özellikle de babasının onunla ilgili düşüncelerine çok önem verir. Hep ve daha çok sevilmek, onaylanmak ihtiyacı içindedir. Bir yandan sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı diğer yandan yeteneğine olan inançsızlığı onu mutlu eden zevklerini ve uçarı hayallerini sürekli ertelemesine sebep olur. İstanbul'a gelmeleriyle birlikte Ece'nin kendini içinde bulduğu yeni dünya onun kendini tanımasına, gerçek arzularını, yeni duyguları keşfetmesine olanak tanıyacaktır.
Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğan Türk TV dizi oyuncusudur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İTÜ Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.
Darmaduman (Ece) TV Dizisi 2022
Üç Kuruş (Leyla) TV Dizisi 2021
Geçen Yaz (Ebru) Sinema Filmi 2021
Aşk Oluversin Gari (Derya) Sinema Filmi 2021
Her şeye Rağmen (Melahat) Sinema Filmi 2021
Aile Hükümeti (Zeynep) Sinema Filmi 2020
Gel Dese Aşk (Derin) TV Dizisi 2020
Her Yerde Sen (Ayda) TV Dizisi 2019
Ağlama Anne (Zeynep) TV Dizisi 2018
Kalbimin Sultanı (Saliha Sultan) TV Dizisi 2018
Seven Ne Yapmaz (Zeynep) TV Dizisi 2017