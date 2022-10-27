Oyuncu Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Aslıhan Malbora kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora sevgilisi kim? Aslıhan Malbora film ve dizileri neler? Aslıhan Malbora Twitter hesabı! İşte detaylar...

Aslıhan MalboraOyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Darmaduman dizisiyle adından söz ettiren Aslıhan Malborakimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora sevgilisi kim? Aslıhan Malbora film ve dizileri neler? Aslıhan Malbora Twitter hesabı! Detaylar haberimizdedir…

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Son olarak, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı