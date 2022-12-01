Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Gürbüz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilenler. Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz merak konusu oldu. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir.
Filmografi
2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter
2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu
2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu
2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu
2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu
2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter
2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter
2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter
2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu
Tiyatro[değiştir | kaynağı değiştir]
Tiyatro
Yıl Başlık Rolü Notlar
2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu
ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİSİ KİM?
İsmail Hacıoğlu oyuncu Merve Dizdar ile ilişkisini noktaladıktan sonra Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikilinin fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.
Sizce sokak hayvanları toplatılmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) November 25, 2022