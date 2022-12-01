Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Gürbüz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilenler. Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz merak konusu oldu. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz sevgilisi kim?

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir.

Filmografi

2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu

2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu

2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter

2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter

2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter

2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu

Tiyatro[değiştir | kaynağı değiştir]

Tiyatro

Yıl Başlık Rolü Notlar

2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu

ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİSİ KİM?

İsmail Hacıoğlu oyuncu Merve Dizdar ile ilişkisini noktaladıktan sonra Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikilinin fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.