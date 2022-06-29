Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz hayatı ve biyografisi! Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Gürbüz merak konusu oldu. İşte Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilen Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Şubat 1983

(39 yaşında),

Çanakkale

Boy: 1,65 m

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazil Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"ı canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden "Ceylan Ongun"u canlandırdı

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