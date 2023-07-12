Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı? İsmail Hacıoğlu Aslıhan Gürbüz neden ayrıldı?

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinin özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sevenleri ise arama motorlarında Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı? Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu neden ayrıldı? sorularını araştırıyor.

Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı? Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu neden ayrıldı? magazin gündeminde yer alan sorular arasında. Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyor. Peki, Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı? Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu neden ayrıldı?

ASLIHAN GÜRBÜZ İSMAİL HACIOĞLU AYRILDI MI?

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinin ilişkisinde kriz çıktı. Gürbüz, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını silip Hacıoğlu'nu engelledi.

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü. Aslıhan Gürbüz, Instagram'da beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu'nun ise fotoğrafları kaldırmadı. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.