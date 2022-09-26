Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli? Aslıhan Doğan boy ve kilosu ne?

Aslıhan Doğan Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Doğan Turan 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Arda Turan ile evliliğiyle adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında, nereli? Aslıhan Doğan Turan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan Turan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. Yay burcu olan Aslıhan Doğan, bir süre İngiltere'de eğitim gördü.İş adamı Sabri Doğan'ın kızıdır.

Aslıhan Doğan, ilk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine ayrıldılar. Umut Evirgen'in eski sevgilisidir. Umut Evirgen'den ayrılan Aslıhan Doğan, ardından Arda Turan ile aşk yaşamaya başladılar. 2015 yılından beri birlikte olan çift 26 Mart 2018'de aile arasında sade bir tören ile dünya evine girdiler. Bu evlilikten Arda Hamza Turan adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.

ASLIHAN DOĞAN BOY VE KİLOSU NE?

Aslıhan Doğan Turan 1,60 cm boyundadır.