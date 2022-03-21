Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı sevgilisi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aslı Turanlı dizileri ve filmleri

Aslı Turanlı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Besim Çırak ile denizde yakın pozlarıyla magazin gündeminde isminden söz ettiren güzel oyuncu Aslı Turanlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezundur. Aslı Turanlı ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASLI TURANLI KİMDİR?

5 Ağustos 1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Aslan burcu olan güzel oyuncu1,72 boyunda ve 58 kilodur. Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı. Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti. Sosyal medya platformu Instagram'da 101 Bin takipçisi bulunan Turanlı'nın, Instagram kullanıcı adı ise @aslituranli'dır.

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