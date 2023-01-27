Aslı Şen kimdir? Aslı Şen kaç yaşında, nereli? Aslı Şen hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aslı Şen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aslı Şen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Şen kimdir? Aslı Şen kaç yaşında, nereli? Aslı Şen hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aslı Şen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aslı Şen'in hayatını araştırıyor. Peki, Aslı Şen kimdir? Aslı Şen kaç yaşında, nereli? Aslı Şen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ASLI ŞEN KİMDİR?
Doğum tarihi: 7 Eylül 1977
Kaç yaşında: 44yaşında
Nereli: İstanbul
Çocuk(lar): 3
Bilkent Üniversitesi mezunudur. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelinidir. İş adamı Metin Şen ile evli olup 3 çocuğu vardır. Kozmetik markaları "Bellamom" ve "Ashley Joy" kurucusudur.