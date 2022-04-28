Aslı Samat kimdir? Aslı Samat kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı?

Hercai dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslı Samat, üç sezon Mardin'de yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Bir yıl gelen projeleri değerlendiren ve içine sinen bir işle anlaşan Aslı Samat, Gülümse Kaderin dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Aslı Samat kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Aslı Samat kimdir?

ASLI SAMAT KİMDİR?

2019-2021

Hercai (ATV – Dizi)

Yönetmen: Cem Karcı, Benal Tairi | Barış Yöş | Uğur Erhan Kozan,

Ali İlhan Rol: Melike

2019

Konuşan Hayvanlar (Sinema)

Yönetmen: Mustafa Kotan Rol: Demet

2019

Lady Winsley (Sinema)

Yönetmen: Hiner Saleem Rol: Ayşe

2017

Ateşböceği (Star TV – Dizi)

Yönetmen: Barış Yöş Rol: Şirin

2015

Vodafone – Türkiye'nin Starı Beyaz Reklam Filmi

Yönetmen: Hakan Yonat

2015

Uzaklarda Arama (Sinema)

Yönetmen: Türkan Şoray Rol: Simay

2013

Neyin Eksik Ajans (ATV – Sitcom)

Yönetmen: Yunus Nihat Özcan – Rol: Serpil

2011-2012

Çocuklar Duymasın (ATV – Dizi)

Yönetmen: Bora Tekay – Rol: Fatma

2010

Multitap – Çıbık (Klip)

Yönetmen: Uçman Balaban

tiyatro

2018-2019

Benim Adım Feuerbach

Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu

2016-2018

Moda Sahnesi – Torun İstiyorum

Yönetmen: Kemal Aydoğan

2014

İstanbul Aydın Üniversitesi – Şişman Domuz (Mezuniyet)

Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu

2014

İstanbul Aydın Üniversitesi – Birleşmiş Milletler Müfettişi (Mezuniyet)

Yönetmen: Mehmet Ergen

2012-2013

Mekan Artı – Anne Ve Babalar İçin Cinsel Bozukluklar Rehberi

Yönetmen: Ufuk Tan Altunkaya

2008

Akademi Kenter – 8 Kadın

Yönetmen: Mehmet Birkiye

2006

Müjdat Gezen Sanat Merkezi – İstanbul Müzikali

Yönetmen: Serap Üstün

2003

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – Keşanlı Ali Destanı

Yönetmen: Petek Kırboğa

2002

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – Küçük Prens

Yönetmen: Can Ogan

1998-2002

Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu – Sefiller Müzikali

Yönetmen: Levent Kırca

eğitim & atölyeler

2011-2016

Deniz Erdem'le Eric Morris Metodu ile Oyunculuk Eğitimi

2014

Deniz Erdem ve Harika Uygur ile Oyunculuk Kampı

2010-2014

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Drama ve Oyunculuk Bölümü

2006-2008

Akademi Kenter

2005-2006

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Eğitimi

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