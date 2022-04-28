Aslı Samat kimdir? Aslı Samat kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı?
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Son olarak 3 sezon boyunca Hercai dizisinde oynayan oyuncu Aslı Samat, FOX TV'de yayınlanmaya başlanan Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü. Yıllarca sağlıklı beslenip spor yaparak 100 kilo veren Samat, değişimiyle de dikkatleri üzerine çekti. Peki, Aslı Samat kimdir? Aslı Samat kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı?
Hercai dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslı Samat, üç sezon Mardin'de yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Bir yıl gelen projeleri değerlendiren ve içine sinen bir işle anlaşan Aslı Samat, Gülümse Kaderin dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Aslı Samat kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Aslı Samat kimdir?
ASLI SAMAT KİMDİR?
2019-2021
Hercai (ATV – Dizi)
Yönetmen: Cem Karcı, Benal Tairi | Barış Yöş | Uğur Erhan Kozan,
Ali İlhan Rol: Melike
2019
Konuşan Hayvanlar (Sinema)
Yönetmen: Mustafa Kotan Rol: Demet
2019
Lady Winsley (Sinema)
Yönetmen: Hiner Saleem Rol: Ayşe
2017
Ateşböceği (Star TV – Dizi)
Yönetmen: Barış Yöş Rol: Şirin
2015
Vodafone – Türkiye'nin Starı Beyaz Reklam Filmi
Yönetmen: Hakan Yonat
2015
Uzaklarda Arama (Sinema)
Yönetmen: Türkan Şoray Rol: Simay
2013
Neyin Eksik Ajans (ATV – Sitcom)
Yönetmen: Yunus Nihat Özcan – Rol: Serpil
2011-2012
Çocuklar Duymasın (ATV – Dizi)
Yönetmen: Bora Tekay – Rol: Fatma
2010
Multitap – Çıbık (Klip)
Yönetmen: Uçman Balaban
tiyatro
2018-2019
Benim Adım Feuerbach
Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu
2016-2018
Moda Sahnesi – Torun İstiyorum
Yönetmen: Kemal Aydoğan
2014
İstanbul Aydın Üniversitesi – Şişman Domuz (Mezuniyet)
Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu
2014
İstanbul Aydın Üniversitesi – Birleşmiş Milletler Müfettişi (Mezuniyet)
Yönetmen: Mehmet Ergen
2012-2013
Mekan Artı – Anne Ve Babalar İçin Cinsel Bozukluklar Rehberi
Yönetmen: Ufuk Tan Altunkaya
2008
Akademi Kenter – 8 Kadın
Yönetmen: Mehmet Birkiye
2006
Müjdat Gezen Sanat Merkezi – İstanbul Müzikali
Yönetmen: Serap Üstün
2003
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – Keşanlı Ali Destanı
Yönetmen: Petek Kırboğa
2002
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı – Küçük Prens
Yönetmen: Can Ogan
1998-2002
Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu – Sefiller Müzikali
Yönetmen: Levent Kırca
eğitim & atölyeler
2011-2016
Deniz Erdem'le Eric Morris Metodu ile Oyunculuk Eğitimi
2014
Deniz Erdem ve Harika Uygur ile Oyunculuk Kampı
2010-2014
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Drama ve Oyunculuk Bölümü
2006-2008
Akademi Kenter
2005-2006
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Eğitimi