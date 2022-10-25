Aslı Melisa Uzun kimdir, kaç yaşında? Aslı Melisa Uzun nereli, hayatı ve biyografisi!

Erkenci Kuş Arkadaşlar İyidir gibi yapımlarda oynayan Aslı Melisa Uzun bu sefer de Akrep dizisinde yer alıyor. Türk oyuncu ve manken Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. Peki, Aslı Melisa Uzun kimdir, kaç yaşında? Aslı Melisa Uzun nereli? Aslı Melisa Uzun hayatı ve biyografisi nedir?

27 yaşındaki Türk oyuncu ve manken Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Peki, Aslı Melisa Uzun kimdir, kaç yaşında? Aslı Melisa Uzun nereli? Aslı Melisa Uzun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Aslı Melisa Uzun 28 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki Türk oyuncu ve manken Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı. Aslı Melisa Uzun, 1,74 boyundadır.

Dizileri

Arkadaşlar İyidir

Erkenci Kuş

Zen Mother

Verbotene Liebe

Akrep