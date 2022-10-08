Son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte birçok kişi Aslı İnandık kimdir? Sorusunu merak ediyor ve araştırmaya başlıyor. Konuya dair en sık merak edilen ve araştırılan sorular arasında Aslı İnandık kimdir? Ve Aslı İnandık kaç yaşında, nereli? Soruları alıyor. Peki, Aslı İnandık kimdir? Aslı İnandık kaç yaşında, nereli? Aslı İnandık hayatı ve biyografisi!

Aslı İnandık kimdir? Sorusu son zamanlarda en sık aratılan konular arasında yer alıyor ve Aslı İnandık kimdir? Aslı İnandık kaç yaşında, nereli? Soruları merak ediliyor. Türkü oyuncu olan Aslı İnandık'ın hayatı ve biyografisi hakkında birçok araştırılıyor. Peki, Aslı İnandık kimdir? Aslı İnandık kaç yaşında, nereli? Aslı İnandık hayatı ve biyografisi!

ASLI İNANDIK KİMDİR?

3 Ekim 1989'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde müzik bölümünde okudu ve Gazi Üniversitesinde Müzik bölümünü bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti.

Oyunculuk eğitimi devam ederken Vine ve Instagram'da karakter videoları yayınlamaya başladı ve YouTube ile devam etti. Gülse Birsel'in bu videoları görüp kendisine teklifi üzerine 2014 yılında Yalan Dünya'nın final bölümünde ufak bir rol ile dizi kariyerine başladı. 2017 yılında Güldür Güldür'e katıldı. Daha sonra yer aldığı diziler sırasıyla Yıldızlar Şahidim ve Benim Tatlı Yalanım dizileriydi. Yıldızlar Şahidim dizisinde Feraye ve Benim Tatlı Yalanım dizisinde Saniye Doğan karakterlerini canlandırdı.

Sinema kariyerinin ilk filmi 2015 yılında Buket karakteriyle yer aldığı Şevkat Yerimdar 2 filmi oldu. 2018 yılında ise Köleler Adası isimli oyunla tiyatro sahnesine çıktı. Bu dönemde yaptığı açıklamalarda daha önce sosyal medyada yaratıp canlandırdığı karakterleri senaryolaştırıp film çekmek istediğini ifade etti. 2019 yılında bu isteğini gerçekleştirdi ve sekiz ayrı karakterini de canlandırdığı Aslı Gibidir filminde Aslı rolünü üstlenerek ilk başrolünü oynadı. Bir filmde bir oyuncunun sekiz ayrı karakteri canlandırması Türk sineması için bir ilkti. Aynı yıl rol aldığı Soluk filminde canlandırdığı yine Aslı isimli karakterle 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.