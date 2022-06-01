Aslı Hünel kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel hayatı ve biyografisi! - Haberler

Aslı Hünel kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Aslı Hünel kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Sevilen şarkıcı Aslı Hünel kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 1 Haziran 2022 günü 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli?Aslı Hünel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 İstanbul doğumludur. Türk sanat müziği sanatçısı olan Aslı Hünel, oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021 tarihinden itibaren Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunmaktadır.

Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti. 12 Nisan 2018'de iş adamı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi.

Stüdyo albümleri :

Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)

Derleme albümü :

Rengarenk (2016)

EP'leri :

Aşk'la Yaşayalım (2013)

Single'ları :

Ayarsızım (2021)

Sade ve Sakin (2021)

ASLI HÜNEL KAÇ YAŞINDA?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 İstanbul'da dünyaya gelmiştir Aslı Hünel 45 yaşındadır.

ASLI HÜNEL INSTAGRAM HESABI NE?

Aslı Hünel Instagram hesabı "aslihunel" kullanıcı ada sahip olup 467 bin takipçisi bulunuyor.

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