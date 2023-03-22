Savaş Yurtsever kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Savaş Yurtsever Aslı Hünel ile 2018 yılında yaptığı evlilik ile tanındı. Merak edilenler arasında ise Aslı Hünel'in eşi kim? Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever kim, mesleği ne? soruları aratıldı.

Sevilen ismin Aslı Hünel'in eşi kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Sevenleri ise arama motorlarında Aslı Hünel'in eşi kim? Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever kim, mesleği ne? soruları aratılıyor. Peki, Aslı Hünel'in eşi kim? Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever kim, mesleği ne?

ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir. Ayrıca Savaş Yurtsever,Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi. Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Aslı Hünel sanatçı aileden gelmektedir. 43 yaşındaki Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in tek kardeşi. Sanatçı bir aileden gelen Aslı Hünel İstanbul doğumlu ve 2018 yılında iş adamı Savaş Yurtseven ile evlendi.