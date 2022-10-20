Aslı Hünel ile Gelin Evi izle! 20 Ekim Aslı Hünel ile Gelin Evi Show TV izle! Aslı Hünel ile Gelin Evi canlı izleme linki!

Show TV ekranının sevilen ve takip edilen programı Aslı Hünel ile Gelin Evi haftaiçi her gün saat 13:00'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 20 Ekim günü yayınlanacak olan yeni bölümü izlemek için seyirciler Aslı Hünel ile Gelin Evi izleme linki arıyor. Aslı Hünel ile Gelin Evi izleme linki, Aslı Hünel ile Gelin Evi Youtube canlı Show TV izleme linki arıyorsanız haberimizin devamında.

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ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SAAT KAÇTA?

Aslı Hünel ile Gelin Evi haftaiçi her gün saat 14:00'da yayınlanıyor.

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ HANGİ GÜN?

Aslı Hünel ile Gelin Evi haftaiçi her gün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1977

Kaç yaşında: : 44 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,7 m

Aslı Hünel Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ KONUSU

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.