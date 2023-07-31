Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aslı Erdoğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aslı Erdoğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Erdoğan kimdir? Aslı Erdoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Erdoğan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aslı Erdoğan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aslı Erdoğan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Aslı Erdoğan kimdir? Aslı Erdoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Erdoğan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ASLI ERDOĞAN KİMDİR?

Aslı Erdoğan (8 Mart 1967, İstanbul), Türk fizikçi ve yazar.

Fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyatçılığı seçti; öykücü kimliği ile tanındı. Öykünün yanı sıra roman, şiirsel düzyazı, deneme alanında da eserler verdi; çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle değer görülen Erdoğan'ın eserleri özellikle Avrupa ülkelerinde ilgi görmüş ve pek çok dile tercüme edilmiştir.

Erdoğan 8 Mart 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve fizik bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin fizik bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı ve asistanlık yaptı. 1991-1993 yıllarında Cenevre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde Higgs bozonu üzerine çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre İstanbul'da Afrikalı göçmenlerle yaşadı. Fizik doktorası yapmak üzere Rio de Janeiro'ya giden Erdoğan, iki yıl sonra doktora çalışmasını yarıda bırakarak yazarlığı seçti ve iki yıl daha Güney Amerika'da kaldı.

1994'te ilk kitabı Kabuk Adam, 1996'da ilk öykü kitabı Mucizevî Mandarin yayımlandı. İsveç'te büyük yankılar uyandıran "Mucizevi Mandarin", Mourakabi, Joyce Carol Oates ve Vaclav Havel ile birlikte yılın kitapları arasında yer aldı. 1997'de Deutsche Welle'nin düzenlediği yarışmada Tahta Kuşlar öyküsüyle birincilik ödülü aldı. Öykü, dokuz dile çevrildi.

Erdoğan, 1998'de Türkiye'ye döndü ve ikinci romanı Kırmızı Pelerinli Kent yayımlandı. Brezilya'ya giden bir Türk kızının Rio de Janeiro'da yabancılık çekmektense şehri keşfetmesini anlatan eser, özellikle İskandinav ülkelerinde ilgi gördü; Norveç yayınevi Gylendal'ın "popüler olmayan ama edebiyatın omuriliğini oluşturacak kadar önemli eserler veren" yazarların yapıtlarına yer veren Marg (Omurilik) serisine girdi.