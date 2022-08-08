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Aslı Enver sevgilisi kim? Berkin Gökbudak kimdir?

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Nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ayrılan Aslı Enver, gönlünü Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Oyuncu, önceki gün yeni sevgilisiyle el ele yürürken görüntülendi.

Murat Boz ile yıllarca süren ilişkisini 2019 yılında noktalayan güzel oyuncu Aslı Enver, nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ilişkisini noktaladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver, aradığı aşkı buldu. Peki, Aslı Enver sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir?

ASLI ENVER SEVGİLİSİ BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın yakın arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Yaz başında beri Enver ile birlikte olan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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