Aslı Enver ne zaman evlendi? Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver evlendi mi?

Aslı Enver evlendi mi? Aslı Enver'in sosyal medya platformu Instagram'da attığı evlilik postu 1 milyonu aşkın beğeni aldı. Peki, Aslı Enver ne zaman evlenmişti? Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver evlendi mi? Soruları gündeme taşındı. İşte, Aslı Enver ne zaman evlendi? Yanıtı haberimizde...

ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?

Aslı Enver, 2 Kasım 2022 tarihinde İş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

Aslı Enver ile adı anılan Berkin Gökbudak hakkında, Aslı Enver şu açıklamayı yaptı; "Yaz başından bu yana iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu, muhabirlerin "Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi. Bir süredir tiyatro oyununda yer aldığı için ekranlardan uzak olan Enver, hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi. Ünlü isim, basın mensuplarının soruları üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.