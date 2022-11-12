Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkisinin neden bittiği sevenleri tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Aslı Enver Murat Boz neden ayrıldı? Aslı Enver Murat Boz ne zaman ayrıldı? soruları aratılıyor. Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile evlenmesinin ardından sevenleri tekrardan Aslı Enver Murat Boz neden ayrıldı? Aslı Enver Murat Boz ne zaman ayrıldı? sorularını merak etti.

Aslı Enver Murat Boz neden ayrıldı? sorusu merak ediliyor. Uzun süre aşk yaşayan ikilinin ilişkisinin neden bittiği araştırılıyor. Peki, Aslı Enver Murat Boz neden ayrıldı? Aslı Enver Murat Boz ne zaman ayrıldı?

ASLI ENVER MURAT BOZ NEDEN AYRILDI?

2. Sayfa'nın haberine göre ayrılığın sebebi Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddia edildi. Güzel oyuncunun eşyalarını dahi almak için gitmediği Boz'un evine çalışanını gönderdiği ve ilişkiyi kafasında bitirdiği söylendi.

ASLI-MURAT AŞKI NASIL BAŞLAMIŞTI

Sürpriz aşkın ilk kıvılcımı, O Ses Türkiye yarışmasında yılbaşı programında ortaya çıkmıştı. Murat Boz'un Aslı Enver ile bakıştığı anlar, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.Aslı Enver "Arnavut Kaldırımı" şarkısını söylerken Murat Boz, kendini işaret etmiş, ikili mimiklerle birbirlerine bir şeyler anlatmak istemişti. Daha sonra Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz, birlikte poz verdikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Bir kalp ile paylaşılan fotoğrafta ikilinin aşkı tescillenmişti. Ancak büyük aşkın sonu hüsranla bitti.