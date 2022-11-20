Aslı Enver kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aslı Enver evli mi, eşi kim?

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ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984, Londra doğumlu Türk oyuncudur.

Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelmiştir. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır.Tiyatroya ülke değişimi nedeniyle bocalama geçirdiği dönemde annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladığını belirtmiştir. 2005 yılında Türkü Turan ve Hazal Kaya ile beraber Molped reklamında oynamıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerinin başında TRT 1'de yayınlanan bir sit-com'da iki dakikalık bir rol almış ardından Ayna adlı kısa filmde oynamıştır. 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandırmıştır. Daha önce Hayat Bilgisi adlı dizide de rol alan Enver, Suskunlar dizisinde Ahu karakterini canlandırmıştır. Ardından D Productions'ın Kanal D 2013-2014 sezonu için hazırladığı Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterine hayat vermiştir. Ardından Bana Artık Hicran De dizisinde başrol oynamıştır. 2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisinde başrol oynamıştır. 2015 yılından bu yana Dolunay Soysert'le oynadığı Personel oyununda Emma'yı canlandırmaktadır. 2016'da vizyona giren Kardeşim Benim adlı filmde Zeynep karakterini oynayan Enver, Şubat 2016'da yayınlanmaya başlayan Kış Güneşi isimli dizide Nisan karakteriyle yer almıştır. Ayrıca O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2016'da Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısını seslendirmiştir. İstanbullu Gelin adlı diziyle ekranlarda gördüğümüz Enver, Özcan Deniz ile birlikte başrolü paylaşmıştır. 2020'de Star TV'de yayımlanan Babil dizisinde Nihal(Ayşe Karaali) karakterine hayat vermiştir.

ASLI ENVER EVLİ Mİ?

13 Temmuz 2012'de Birkan Sokullu'yla evlenmiştir. 27 Ağustos 2015 tarihinde avukatı aracılığıyla açıklama yapmış ve boşandığını duyurmuştur. 2015 yılında çekilen Kardeşim Benim'de Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından 2016'da ilişkilerinin başladığını duyurdular. Daha sonra 6 Mayıs 2017 tarihinde ayrılmıştır. Tekrar Kasım 2018'de ilişkiye başladılar. Ancak çift, Ekim 2019'da yeniden ayrıldı. 12 Kasım 2022 tarihinde İş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.