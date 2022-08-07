Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli? Aslı Enver hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli? Aslı Enver hayatı ve biyografisi!

Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli? Aslı Enver hayatı ve biyografisi!

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi dizilerde oynayan hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli? Aslı Enver hayatı ve biyografisi nedir?

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Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gördü. Yükseköğrenimini Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Peki, Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli? Aslı Enver hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

ASLI ENVER KİMDİR?

Oyucu Aslı Enver, 10 Kasım 1984 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde doğdu. Babası Kıbrıs Türklerindendir. Oyuncunun Anıl ve Akın adında iki kardeşi var. Çocukluğunun bir kısmını Londra'da geçirdi. 12 yaşında İstanbul'a taşındı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gördü. Yükseköğrenimini Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı.

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