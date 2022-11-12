Aslı Enver'in sevgilisi kim? Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kim? Aslı Enver evlendi mi?

Aslı Enver'in instagram paylaşımı üzerine evlendiği kişinin kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Aslı Enver kiminle evlendi? sorusu aratılıyor. Aslı Enver'in evlendiği isim Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler var. Peki, Aslı Enver'in sevgilisi kim? Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kim?

Aslı Enver kiminle evlendi? sorusu merak ediliyor. Aslı Enver'in sosyal medya paylaşımı ile evlendiğini duyurduğu Berkin Gökbudak'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Aslı Enver'in sevgilisi kim? Aslı Enver kiminle evlendi? Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kim?

ASLI EVNER KİMİNLE EVLENDİ?

Aslı Enver, 12 Kasım günü yaptığı paylaşımı Berkin Gökbudak ile evlendiğini duyurdu.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

Aslı Enver ile adı anılan Berkin Gökbudak hakkında, Aslı Enver şu açıklamayı yaptı; "Yaz başından bu yana iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu, muhabirlerin "Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi. Bir süredir tiyatro oyununda yer aldığı için ekranlardan uzak olan Enver, hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi. Ünlü isim, basın mensuplarının soruları üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. 12 Kasım tarihinde paylaştıkları fotoğraf ile evlendiklerini duyurdular. İşte o fotoğraflar!